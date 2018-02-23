Кёрлингиста Крушельницкого встретили в Петербурге

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Кёрлингиста Крушельницкого встретили в Петербурге

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Российский кёрлингист Александр Крушельницкий вернулся из олимпийского Пхёнчхана в Петербург, сообщает Mash. В аэропорту его встретили близкие и друзья.

Напомним, спортсмен покинул Олимпиаду из-за допингового скандала: ранее в его допинг-пробах нашли следы мельдония. Сам Крушельницкий отрицает употребление запрещённых препаратов и заявил о намерении бороться за честное имя.

Накануне спортивный арбитражный суд (CAS) постановил лишить Крушельницкого и его партнёршу и супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали ОИ. Теперь дело для дальнейших разбирательств передаётся Всемирной федерации кёрлинга.

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