Полиция Киева задержала людей, напавших на автобус болельщиков АЕК со снежками

По данным полиции, неизвестные повредили окна правой стороны автобуса, перевозившего футбольных фанатов.

Полицейские задержали четверых человек, напавших в Киеве на автобус, перевозивший болельщиков греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции города.

По информации ведомства, вечером 22 февраля во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства.

— За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четырёх человек, которых доставили в управление полиции для правовой оценки их действий, — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.