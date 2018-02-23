Футболиста "Шахтёра" Срну дисквалифицировали за допинг

Защитника донецкого "Шахтёра" хорвата Дарио Срну дисквалифицировали за допинг на 17 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Национального антидопингового центра Украины.

В пробе спортсмена нашли запрещённые производные дегидроэпиандростерона. Сам Срна объяснил, что нарушил правила ненамеренно, и антидопинговый центр пришёл к выводу об отсутствии значительной вины спортсмена.

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 марта 2017 года, с момента допинг-теста. На поле футболист сможет выйти с 22 августа 2018 года, а тренироваться с командой — с 22 июня.

35-летний Срна выступает за "Шахтёр" с 2003 года.