Из-за развода киевлянин набросился с ножом на адвоката жены и прохожего

Решив, что юрист — новый избранник его жены, мужчина нанёс ему удар ножом в шею.

В украинской столице мужчина ранил двух человек ножом, а также выбил зуб одному из них. Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент, причиной которого стало намерение жены подозреваемого подать на развод, произошёл в районе станции метро "Левобережная".

Мужчина пришёл на встречу с супругой, которая явилась вместе с адвокатом. Решив, что адвокат — новый избранник его жены, он нанёс ему удар ножом в шею. На помощь подоспел случайный прохожий, который также получил удар ножом в ногу и лишился зуба.

По прибытии на место происшествия бригады скорой помощи нападающий скрылся. Его разыскивает полиция.