Полиция арестовала губернатора штата Миссури за фото обнажённой женщины

Отмечается, что на снимке запечатлена любовница губернатора, с которой он встречался в 2015 году.

Сотрудники полиции арестовали губернатора штата Миссури Эрика Гритенса, которому были предъявлены обвинения во вторжении в частную жизнь. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.

По информации издания, Гритенс сделал фотографию обнажённой женщины без её согласия. Отмечается, что на снимке запечатлена любовница губернатора, с которой он встречался в 2015 году, хотя тогда уже был женат. Он угрожал женщине обнародовать откровенные кадры, если та проговорится об их романе.

Обвинение против Гритенса выдвинул муж его бывшей любовницы. В качестве улики мужчина предоставил тайную аудиозапись разговора губернатора с его супругой.

Адвокат, представляющий интересы губернатора, назвал обвинения "необоснованными", заявив, что Гритенс "абсолютно невиновен".

Согласно законодательству штата Миссури, за распространение частной информации предусмотрена уголовная ответственность.