Учёные: Первыми художниками были неандертальцы

Изобразительное искусство, по мнению исследователей, появилось как минимум 100 тысяч лет назад.

Повторная датировка наиболее древних образцов наскальной живописи из Испании выявила, что они были сделаны не кроманьонцами, а неандертальцами около 65 тысяч лет назад. Об этом сообщается в журнале Science.

— Многие из моих коллег были просто поражены этими открытиями. Многие антропологи раньше считали наскальную живопись одной из тех вещей, которые разделяют современных людей и неандертальцев, — прокомментировал открытие антрополог Жан-Жак Ублин из Института эволюционной антропологии в Лейпциге.

Наскальная живопись наравне с прочими проявлениями изобразительного искусства до этого считалась исключительной чертой Homo sapiens.

Современные исследователи полагают, что изобразительное искусство появилось как минимум 100 тысяч лет назад — ещё до исхода человека с Африканского материка.

Ранее Лайф сообщал о гипотезе, согласно которой, метание копий способствовало развитию пространственного мышления и художественного искусства.