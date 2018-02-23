Учёные: Первыми художниками были неандертальцы

Повторная датировка наиболее древних образцов наскальной живописи из Испании выявила, что они были сделаны не кроманьонцами, а неандертальцами около 65 тысяч лет назад. Об этом сообщается в журнале Science.
— Многие из моих коллег были просто поражены этими открытиями. Многие антропологи раньше считали наскальную живопись одной из тех вещей, которые разделяют современных людей и неандертальцев, — прокомментировал открытие антрополог Жан-Жак Ублин из Института эволюционной антропологии в Лейпциге.
Наскальная живопись наравне с прочими проявлениями изобразительного искусства до этого считалась исключительной чертой Homo sapiens.
Современные исследователи полагают, что изобразительное искусство появилось как минимум 100 тысяч лет назад — ещё до исхода человека с Африканского материка.
Ранее Лайф сообщал о гипотезе, согласно которой, метание копий способствовало развитию пространственного мышления и художественного искусства.
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