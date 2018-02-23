Свидетелем бойни во Флориде был помощник шерифа, его наказали за бездействие

Вооружённый помощник шерифа находился в школе во Флориде в момент стрельбы 14 февраля. Об этом сообщил шериф округа Броуард Скотт Исраэль.

Помощник шерифа был отстранён от дел на время расследования без выплаты жалования.

Исраэль отметил, что помощник был наказан за то, что не попытался противостоять стрелку, оставался вне здания, где происходил массовый расстрел учеников.

Напомним, 14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в американском штате Флорида. Жертвами Круза стали 17 человек, ещё 14 были ранены.