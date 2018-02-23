Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с мужем

Звезда сериала "Корона", актриса Клэр Фой рассталась с мужем Стивеном Кэмпбеллом Муром. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, решение разойтись пара приняла по обоюдному согласию. После развода они намерены остаться друзьями.

Впервые Фой и Мур встретили на съёмках сериала "Время ведьм" в 2011 году. В 2014-м они поженились. В браке у актёров родилась дочь Айви Роуз.

Как сообщает газета, недавно Кэмпбелл Мур перенёс сложную операцию по удалению опухоли головного мозга. До этого — пять лет назад — ему уже удаляли другое болезненное новообразование.

Английская актриса Клэр Фойн стала известна благодаря роли Эми Доррит в телесериале Би-би-си "Крошка Доррит" и Анны в кинофильме "Время ведьм". В 2016 году на экраны вышел сериал "Корона", в котором актриса сыграла королеву Елизавету II. За эту роль девушка была удостоена премии "Золотой глобус".