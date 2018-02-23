Скользкие делишки. Японец ублажал себя потрохами морского чёрта и заболел

Японец подхватил инфекцию после сеансов самоудовлетворения с помощью потрохов рыбы морской чёрт. Мужчина рассказал, что с этими рыбами он регулярно сталкивается на работе и идея ублажать себя таким способом пришла из любопытства.

Как сообщает Mirror, японец надевал на руку желудок или мочевой пузырь морского чёрта, после чего начинал заниматься самоудовлетворением. Но через некоторое время ему пришлось обратиться в больницу.

Мужчина уверяет, что рыбьи потроха он дезинфицировал с помощью соли и этанола, повторяя процедуру по пять раз, чтобы избавить их от паразитов. Тем не менее врачи обнаружили у него уретрит и начали лечение.