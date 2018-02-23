В Пентагоне прокомментировали сообщения о переброске российских Су-57 в Сирию

США не рассматривают российские многофункциональные истребители Су-57 как угрозу для проведения своих военных операций в Сирии. Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона Эрик Пахон.

— Мы не считаем, что истребители Су-57 станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их выполнение должным образом, — сказал он.

Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения. Первая серийная партия, состоящая из 12 самолётов, будет поставлена ВКС в 2019 году.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Су-57 отправлены в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения.