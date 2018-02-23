Заместитель гендиректора ЮНИСЕФ ушёл в отставку из-за критики одежды сотрудниц

Заместитель гендиректора ЮНИСЕФ Джастин Форсайт ушёл в отставку, заявив, что не хочет, чтобы его прошлое "наносило ущерб" благотворительным организациям. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что, когда Форсайт был главой Save the Children, на него пожаловались три сотрудницы. Женщины заявили, что тот отправлял им неподобающие сообщения и отпускал комментарии по поводу их одежды. Мужчина признал свои ошибки, принёс извинения коллегам. По его словам, они их приняли.

— Я думал, что вопрос был закрыт много лет назад. Не сомневаюсь, что скандал вокруг меня возник не для того, чтобы привлечь к ответственности, а чтобы попытаться нанести серьёзный ущерб делу нашей организации, — отметил Форсайт.

В ЮНИСЕФ заявили, что приветствуют признание Форсайта своих прошлых ошибок.