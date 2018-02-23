В Японии произошла стрельба возле офиса пропхеньянской организации

Двое мужчин, предположительно членов ультраправой организации, в пятницу утром устроили стрельбу возле главного офиса пропхеньянской Лиги корейских граждан, проживающих в Японии ("Чхонрён"). Инцидент произошёл в центральном токийском районе Тиёда. Об этом сообщил телеканал NHK.
Неизвестные несколько раз выстрелили в ворота, полицейские задержали их на месте происшествия. Сейчас выясняются их мотивы и устанавливаются личности. В результате инцидента никто не пострадал.
"Чхонрён" выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио.
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