Пушков: Госдеп хочет превратить миротворцев в Донбассе в оккупационную армию

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Пушков: Госдеп хочет превратить миротворцев в Донбассе в оккупационную армию

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США с призывом к РФ согласиться на миротворческую миссию ООН в Донбассе.

— Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это, — написал сенатор.

Ранее Лайф сообщал, что Государственный департамент США призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе.

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