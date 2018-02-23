Пушков: Госдеп хочет превратить миротворцев в Донбассе в оккупационную армию

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США с призывом к РФ согласиться на миротворческую миссию ООН в Донбассе.

Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2018

— Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это, — написал сенатор.

Ранее Лайф сообщал, что Государственный департамент США призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе.