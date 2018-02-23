Владислав Соловьёв сменит Олега Дерипаску на посту президента "Русала"

Компания "Русал" объявила об изменениях в руководстве. Так, занимавшая должность финансового директора Александра Бурико станет гендиректором компании. Экс-гендиректор же, Владислав Соловьёв, назначен генеральным директором En+ и президентом "Русала".

— Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития "Русала" за счёт дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия, — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Олег Дерипаска может покинуть должность президента компаний En+ и "Русал", оставаясь при этом в советах директоров этих корпораций в качестве неисполнительного директора.