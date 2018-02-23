УЕФА осудил столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао

Организация передала искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, погибшего в результате потасовки болельщиков.

Союз европейских футбольных ассоциаций осудил беспорядки, произошедшие перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между фанатами российского "Спартака" и испанского "Атлетика". Об этом сообщает Associated Press.

Футбольные команды встретились в Бильбао 22 февраля. Перед игрой их болельщики устроили потасовку. В ходе беспорядков погиб один полицейский, три человека получили ранения и по крайней мере пять были задержаны.

— УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передаёт искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, погибшего в результате данного инцидента.