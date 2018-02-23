КНДР назвала генсека ООН лунатиком

Высказывания, вызвавшие недовольство северокорейцев, были сделаны Гутерришем на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

КНДР ответила на высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости продолжения давления на Пхеньян в целях денуклиаризации Корейского полуострова. В постоянном представительстве КНДР при ООН задались вопросом, не является ли Гутерриш "прихвостнем" США, а также посоветовали ему не вести себя "как лунатик".

— Мы бы попросили генсека ООН впредь не вести себя подобно лунатику и чётко понимать, что ядерная угроза исходит со стороны США, которые разрабатывают различное изощрённое ядерное оружие и не скрывают своего стремления нанести предупредительные ядерные удары по КНДР, — заявили в постпредстве КНДР.

Северокорейские дипломаты также заявили, что если генсека "действительно заботит" урегулирование кризисной ситуации на Корейском полуострове, то ему следует добиться, чтобы Совбез ООН приветствовал нормализацию отношений между КНДР и Южной Кореей.

Высказывания, вызвавшие недовольство КНДР, были сделаны Гутерришем на Международной конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля. Генсек тогда заявил, что "нужно продолжать оказывать давление на Северную Корею" и убедить руководство страны в необходимости сесть за стол переговоров.