В США умер князь Владимир Голицын

В США на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын. Об этом говорится на странице организации в "Фейсбуке".

По данным ТАСС, Владимир Голицын умер в четверг в госпитале Пенсильвания. В последние полгода он страдал онкологическим заболеванием. Похоронят Владимира Голицына в понедельник на Ново-Дивеевском кладбище в Нью-Йорке.

Владимир Голицын родился в 1942 году в Белграде (Сербия), в Нью-Йорк вместе с семьей он переехал в 1951 году, а в России впервые побывал в 1990 году. В США он работал в банковской сфере и проводил русские балы, занимался благотворительностью.