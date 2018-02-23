СМИ: 39-летняя актриса Рэйчел Макадамс ждёт первенца

Канадская актриса Рэйчел Макадамс ждёт ребёнка, сообщают западные СМИ со ссылкой на свои источники. Стало известно, что 39-летняя звезда забеременела от бойфренда — американского сценариста Джейми Линдена.

По информации журнала Life&Style, сейчас Макадамс находится примерно на седьмом месяце беременности, но тщательно это скрывает.

О романтических отношениях Макадамс и Линдена стало известно в апреле 2016 года. Отмечается, что будущий малыш станет первенцем для актрисы и её возлюбленного.

Широкую известность Рэйчел Макадамас получила благодаря фильму "Идеальный пирог", за роль в котором была номинирована на Genie Award. Затем она сыграла Реджину Джордж в картине "Дрянные девчонки" и Элли в "Дневнике памяти". В её копилке есть премия Гильдии актёров и награда MTV Movie Awards.