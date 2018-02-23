Глава Ла Лиги выступил против приезда российских фанатов после стычек в Бильбао

Глава Футбольной лиги Испании Хавьер Тебас после столкновений перед матчем "Атлетик" — "Спартак" в Бильбао призвал искоренить насилие в среде футбольных фанатов, сообщает As.

— Это безумие, нечто очень серьёзное: против насилия ультрас нужно проявить силу, нельзя сдаваться, нужно сделать всё возможное, чтобы искоренить его раз и навсегда, — сказал Тебас, добавив, что российским фанатам не стоило приезжать в Бильбао.

Напомним, ранее возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского Бильбао за час до начала футбольного матча с московским "Спартаком" начались столкновения между фанатами. В результате инцидента по меньшей мере пять человек были арестованы, один полицейский погиб.

Испанская полиция проведёт расследование по факту его смерти. Ранее отмечалось, что он был госпитализирован после остановки сердца и врачи не смогли спасти ему жизнь. При этом полиция пока не может обвинить в гибели коллеги фанатов.

"Спартак" обыграл "Атлетик" со счётом 2:1, но выбыл из розыгрыша Лиги Европы.