Эксперты рассказали об увлечениях и тратах российских мужчин

Больше всего мужчины зарабатывают в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей.

К празднику Дня защитника Отечества аналитики Сбербанка подготовили статистику о мужском населении России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Согласно предоставленным данным, наиболее популярными видами досуга у российских мужчин являются кино, бильярд, а также боулинг.

На цветы своим любимым больше всего тратят мужчины, проживающие в Курганской области и Чеченской Республике. Женщины же наиболее часто дарят мужчинам ко Дню защитника Отечества одежду, ювелирные изделия, часы, товары для туризма и игры.

Кроме того, сообщается, что больше всего мужчины зарабатывают в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей. Второе и третье места удерживают Москва и Магаданская область, зарплаты мужчин в которых составляют 53 и 50,3 тысячи рублей соответственно.