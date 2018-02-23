Чемпионы НБА променяли Трампа на встречу с детьми

Действующие чемпионы НБА — команда "Голден Стэйт Уорриорз" — вместо посещения Белого дома и общения с президентом США Дональдом Трампом встретятся с детьми в Вашингтоне. Об этом сообщает ESPN.

— Это они выиграли чемпионат и их пригласили в Белый дом, поэтому только им решать, что с этим делать, — сказал главный тренер Warriors Стив Керр.

Ранее Трамп отменил приглашение в свою резиденцию команде "Голден Стейт Уорриорз" из-за её лидера Стефена Карри. Баскетболист неоднократно заявлял, что не желает встречаться с президентом США.

— Поездка в Белый дом считается большой честью. Стивен Карри колебался, поэтому приглашение было отозвано, — написал ранее на своей странице в "Твиттере" Дональд Трамп.