Американка вырвала себе глаза по требованию голосов, чтобы попасть в рай

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Американка вырвала себе глаза по требованию голосов, чтобы попасть в рай

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Фото: © Twitter/New York Post

Находившаяся под действием галлюциногенных веществ девушка подумала, что мир перевернулся вверх ногами.

В США ослепла жительница Южной Каролины Кайли Мётхарт, ранее вырвавшая себе глаза на пороге церкви. Об этом New York Post рассказала её мать Кэти Томкинс.

Причины поступка девушки кроются в её наркотической зависимости. Находясь под воздействием метамфетамина, девушка подумала, что мир перевернулся вверх ногами, а некие голоса якобы стали шептать ей, что она должна пожертвовать глазами, чтобы попасть на небо.

Мать Кайли решила поделиться историей дочери в качестве предостережения молодым людям.

По словам врачей, девушке будет проведено протезирование для сохранения структуры лица.

Как сообщал Лайф, раньше девушка вела себя на церковных службах нормально, признаков истерии не проявляла.

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