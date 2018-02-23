Американка вырвала себе глаза по требованию голосов, чтобы попасть в рай

Находившаяся под действием галлюциногенных веществ девушка подумала, что мир перевернулся вверх ногами.

В США ослепла жительница Южной Каролины Кайли Мётхарт, ранее вырвавшая себе глаза на пороге церкви. Об этом New York Post рассказала её мать Кэти Томкинс.

Причины поступка девушки кроются в её наркотической зависимости. Находясь под воздействием метамфетамина, девушка подумала, что мир перевернулся вверх ногами, а некие голоса якобы стали шептать ей, что она должна пожертвовать глазами, чтобы попасть на небо.

Мать Кайли решила поделиться историей дочери в качестве предостережения молодым людям.

По словам врачей, девушке будет проведено протезирование для сохранения структуры лица.

Как сообщал Лайф, раньше девушка вела себя на церковных службах нормально, признаков истерии не проявляла.