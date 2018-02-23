Учёные рассказали о смертельной опасности сериалов

Исследователи из университета Миннесоты выяснили, что люди, проводящие за просмотром сериалов много времени, больше других подвержены риску образования тромбоза в конечностях и лёгких. Статья об этом опубликована в Journal of Thrombosis and Thrombolysis.
К такому выводу учёные пришли после анализа здоровья 15 000 взрослых людей. Добровольцев разделили на четыре группы: тех, кто редко смотрит телевизор, иногда, часто и очень часто. Исследование показало, что у последних риск заработать венозную тромбоэмболию на 1,7 раза выше, чем у остальных.
— Даже те, кто регулярно занимается физическими упражнениями, не должны игнорировать опасность длительного просмотра телевизора, — отметил глава исследовательской группы доктор Ясухико Кубота.
По его словам, опасность возникает из-за длительной неподвижности и нарушения кровообращения. Отмечается, что последующие нагрузки не способны его восстановить в полной мере.
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