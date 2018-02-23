Учёные рассказали о смертельной опасности сериалов

Исследование показало, что игнорировать опасность длительного просмотра телевизора нельзя даже тем, кто регулярно занимается физическими упражнениями.

Исследователи из университета Миннесоты выяснили, что люди, проводящие за просмотром сериалов много времени, больше других подвержены риску образования тромбоза в конечностях и лёгких. Статья об этом опубликована в Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

К такому выводу учёные пришли после анализа здоровья 15 000 взрослых людей. Добровольцев разделили на четыре группы: тех, кто редко смотрит телевизор, иногда, часто и очень часто. Исследование показало, что у последних риск заработать венозную тромбоэмболию на 1,7 раза выше, чем у остальных.

— Даже те, кто регулярно занимается физическими упражнениями, не должны игнорировать опасность длительного просмотра телевизора, — отметил глава исследовательской группы доктор Ясухико Кубота.

По его словам, опасность возникает из-за длительной неподвижности и нарушения кровообращения. Отмечается, что последующие нагрузки не способны его восстановить в полной мере.