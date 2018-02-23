В США за несколько минут отменили казнь мужчины, заказавшего семью

Губернатор штата Техас Грэг Эбботт смягчил смертный приговор мужчине, который заказал убийство семьи. Решение было принято за несколько минут до казни, сообщает AFP.

В заявлении губернатора Техаса говорится, что за менее чем три года на этом посту он разрешил 30 казней и до сих пор не помиловал никого, кому был вынесен смертный приговор.

Томас Уитакер попал в тюрьму за спланированное убийство семьи ради наследства. В результате погибли его мать и брат, отец выжил. Ранее он заявлял, что простил сына и стал самым преданным его адвокатом. Теперь 38-летний Уитакер проведёт всю жизнь в тюрьме.

Всего в четверг в США в трёх разных штатах должны были быть казнены три преступника. В Алабаме Верховный суд США отсрочил исполнение смертного приговора. А во Флориде казнь путём введения летальной инъекции состоялась.

47-летний Эрик Скотт Брэнч был признан виновным в изнасиловании и убийстве студентки в 1993 году. Преступление Брэнч совершил, чтобы украсть машину девушки.