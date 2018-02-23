Хейли назвала вмешательство в выборы "способом боевых действий"

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия вмешивается в предвыборные процессы в других странах, что является новым способом ведения боевых действий. Соответствующую позицию она озвучила во время выступления в институте политики Чикагского университета.

— Россия вмешивалась в выборы в США, никаких сомнений по этому поводу нет, — заявила она, уточнив, что якобы имевшее место "вмешательство" не сказалось на результатах голосования.

По словам Хейли, Россия использует подобный "метод" как "способ ведения боевых действий нового уровня".

Дипломат также заявила, что к подобным действиям Москва якобы прибегает и в других странах.

Ранее Лайф сообщал, что власти США сформировали рабочую группу с целью предотвращения потенциального вмешательства в промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.