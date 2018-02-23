Шойгу: Российские военные успешно борются с международным терроризмом

Читайте также

Шойгу: Российские военные успешно борются с международным терроризмом

261
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу по случаю Дня защитника Отечества было опубликована на странице ведомства в "Фейсбуке".

— Сегодня Вооружённые силы РФ продолжают эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов. Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом, — отметил Шойгу.

По его приказу 23 февраля в 21:00 по местному времени в честь праздника в городах России будет дано 30 холостых залпов из артиллерийских орудий и состоится праздничный салют.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×