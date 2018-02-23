Бюджет Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане составляет $12,5 млрд

Суммарный бюджет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане составляет 12,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделала представитель оргкомитета ОИ Нэнси Пак.

— Суммарный бюджет на все соревнования составляет 12,5 миллиарда долларов. Наибольший вклад в бюджет был внесён Правительством Южной Кореи, которое выделило 10,1 миллиарда долларов на создание инфраструктуры, — сообщила она.

Пак также добавила, что к указанной сумме добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 миллиарда долларов.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. Соревнования паралимпийцев пройдут с 9 по 18 марта.