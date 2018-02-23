The Economist: ИГИЛ вывезло не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

По мнению источников журнала, боевики разместили в Турции значительные средства, хранимые в золоте.

Террористы ИГИЛ* вывезли не менее 400 миллионов долларов из Ирака и Сирии после понесённого военного поражения. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака.

Как отмечает издание, террористы отмывали деньги, покупая через посредников предприятия в Ираке. По мнению источников журнала, ИГИЛ разместило в Турции значительные средства, хранимые в золоте, а также поддерживает так называемые "спящие ячейки" по всей стране.

Террористами была создана сеть денежных переводов в Турции, Европе, Ливане, а также в странах Персидского залива.

Группировка ИГИЛ смогла аккумулировать большие суммы, занимаясь похищениями людей с целью последующего получения выкупа, грабежом, конфискациями и нелегальной торговлей нефтью.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.