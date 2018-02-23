После скандала с кёрлингистом из РФ до конца ОИ бронзу передадут норвежцам

Международный олимпийский комитет планирует наградить дуэт из Норвегии до церемонии закрытия.

Бронзовые медали Олимпиады в Пхёнчхане, которые завоевали, а затем вернули российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, вручат норвежцам до конца Игр. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

— Планируем наградить Норвегию до церемонии закрытия. Мы ещё ведём дискуссию по точной дате, — сказал Адамс журналистам.

Напомним, Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призёрами турнира в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года, однако затем спортсмен не прошёл допинг-тест. В обеих его пробах был обнаружен препарат мельдоний.

В четверг, 22 февраля, CAS аннулировал результаты российского дуэта и лишил его наград. Третье место было присвоено команде из Норвегии.