Синоптики: В пятницу в Москве –11, но настоящие морозы ещё впереди

В пятницу, 23 февраля, в Москве ожидается переменная облачность и до –11 градусов. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

— Сегодня ночью температура воздуха в отдельных районах Москвы понизилась до –21 градуса, а в Подмосковье — до –24 градусов, и это ещё не минимальные значения, которые могут быть зафиксированы. Днём в Москве и области переменная облачность, без существенных осадков, — сказано в сообщении.

Термометры в городе покажут значения от –9 до –11 градусов, а по области — от –8 до –13 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 1–6 м/с, а атмосферное давление — 755 миллиметров ртутного столба.