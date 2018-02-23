После ДТП с шестью жертвами в Кузбассе возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими в Чебулинском районе Кемеровской области.
— Следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Расследование поручено наиболее опытным следователям, — сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МВД.
Напомним, в Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком. Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли, ещё 12 пострадали. Автобус был туристическим, пассажиры ехали кататься на лыжах в Шерегеш.
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