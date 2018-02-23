СКР проверит видео подростков, закинувших котёнка в раскалённую духовку

В Красноярске следователи приступили к проведению проверки информации об издевательствах подростков над котёнком, которого те якобы засунули в разогретую духовку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

— Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными подростков. По предварительным данным, в сети Интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой — помещают её в разогретую духовку, — сказано в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

На опубликованном в соцсетях видео подростки говорят, что температура в духовке составляла 370 градусов.