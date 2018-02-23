Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе увеличилось до 14

До 14 человек возросло количество пострадавших после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Кемеровской области. Уточнённые данные приводит ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов региона. Также стало известно, что жертвами аварии стали четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры.

— Следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

МЧС Красноярского края организована горячая линия после ДТП: (8-391) 275-16-17.

Как ранее сообщал Лайф, в Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком. Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли, ещё более десятка получили ранения. Автобус был туристическим, пассажиры ехали кататься на лыжах в Шерегеш. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.