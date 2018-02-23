Мадуро сообщил о сделках с криптовалютой петро на $1 млрд

Интерес инвесторов к новой венесуэльской криптовалюте был проявлен Колумбией, Бразилией, Японией, Китаем, Палестиной, Испанией, Сент-Винсентом и Гренадины.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что интерес иностранных инвесторов к сделкам с криптовалютой петро превысил сумму в один миллиард долларов. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в ходе прямой трансляции на своём канале в соцсети "Фейсбук".

— У нас есть предложения и переговоры по петро, превышающие один миллиард долларов всего за два дня, — заявил он.

По словам Мадуро, всего было зарегистрировано порядка 292 тысяч оферт с намерением приобрести криптовалюту петро. 36% сделок были совершены в долларах, 15% — в евро, 18% — в криптовалюте эфириум, а ещё 31% — в биткоинах.

Интерес инвесторов к новой венесуэльской криптовалюте был проявлен Колумбией, Бразилией, Японией, Китаем, Палестиной, Испанией, Сент-Винсентом и Гренадины.

Со вторника, 20 февраля, Венесуэла приступила к реализации собственной криптовалюты петро.