Российский премьер поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с победой

Золотая медаль, добытая Алиной Загитовой, стала первой наградой высшей пробы в команде российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с их блестящими выступлениями на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которые принесли сразу две медали — золотую и серебренную.

— Блестящее выступление наших фигуристок в Пхёнчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся! — написал глава российского правительства на своей странице в "Твиттере".

Напомним, что сегодня 15-летняя Загитова принесла России первое золото на Играх в Пхёнчхане. Более того, это золото стало вторым в истории отечественного женского фигурного катания.

Евгения Медведева, которой досталось серебро, призналась, что выходила на произвольную программу, как Анна Каренина.