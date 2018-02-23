СМИ: Бывший советник госсекретаря отказался давать показания по досье на Трампа

В своём отказе от дачи показаний Крамер сослался на пятую поправку к Конституции США.

Бывший помощник госсекретаря США, экс-директор американской организации Freedom House и директор Института Маккейна Дэвид Крамер отказался дать показания в комитете по разведке палаты представителей. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В своём отказе от дачи показаний Крамер сослался на пятую поправку к Конституции США, позволяющую гражданину страны не свидетельствовать против себя.

В декабре 2017 года экс-помощник госсекретаря США получил повестку от главы комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Дэвина Нуньеса. Целью вызова Крамера был поиск информации о стоящих за составлением досье на президента США Дональда Трампа.