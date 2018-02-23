Во Владивостоке в День защитника Отечества проходит выставка техники ТОФ

В завершение праздника в центре города прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, который будет дан с двух разных точек.

Жители Дальнего Востока первыми в России начали встречать День защитника Отечества. В честь праздника во Владивостоке организовали выставку военной техники, стоящей на вооружении Тихоокеанского флота. Массовые гулянья проходят на центральной площади города.

— Сегодня же в центре города в честь Дня защитника Отечества развёрнута выставка боевой техники и вооружения, где представлены порядка 15 образцов боевой техники, стоящих на вооружении береговых войск ТОФ, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

На площади работают полевые кухни — гостей угощают гречневой кашей и горячим чаем. Отмечается, что организаторы приготовили тысячу порций солдатской каши.

Торжественное открытие праздника началось с подъёма на кораблях Андреевских и стеньговых флагов. После этого прошла церемония возложения цветов к мемориалам.

В конце праздника для всех защитников Отечества прогремит артиллерийский салют из 30 залпов. Он будет дан с двух точек в центре города.