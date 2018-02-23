Во Владивостоке в День защитника Отечества проходит выставка техники ТОФ

Жители Дальнего Востока первыми в России начали встречать День защитника Отечества. В честь праздника во Владивостоке организовали выставку военной техники, стоящей на вооружении Тихоокеанского флота. Массовые гулянья проходят на центральной площади города.
— Сегодня же в центре города в честь Дня защитника Отечества развёрнута выставка боевой техники и вооружения, где представлены порядка 15 образцов боевой техники, стоящих на вооружении береговых войск ТОФ, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
На площади работают полевые кухни — гостей угощают гречневой кашей и горячим чаем. Отмечается, что организаторы приготовили тысячу порций солдатской каши.
Торжественное открытие праздника началось с подъёма на кораблях Андреевских и стеньговых флагов. После этого прошла церемония возложения цветов к мемориалам.
В конце праздника для всех защитников Отечества прогремит артиллерийский салют из 30 залпов. Он будет дан с двух точек в центре города.
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