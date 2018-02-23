Названа дата начала соревнований для не допущенных до ОИ российских атлетов

Всероссийские спортивные соревнования стартуют 24 февраля в пяти регионах России и в пяти категориях: лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, биатлон и шорт-трек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Ожидается, что в состязаниях примут участие 1182 человека, из них 262 тренера и 920 атлетов, не допущенных до Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
Среди городов для проведения состязаний — деревня в Архангельской области, Сочи, подмосковная Коломна, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург.
Закрытие альтернативной "Олимпиады" состоится 1 апреля в Санкт-Петербурге после окончания выступления атлетов по шорт-треку.
О подготовке такого спортивного мероприятия стало известно в начале февраля после того, как соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
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