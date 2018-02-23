МЧС предупредило жителей Сахалина об опасности схода лавин

В зонах угрозы находятся более 40 населённых пунктов, участки железной и автомобильных дорог.

В девяти районах острова Сахалин могут сойти лавины. Об этом сегодня местных жителей предупредило главное управление МЧС по Сахалинской области. По данным ведомства, эта угроза будет сохраняться до конца выходных — до 24 и 25 февраля.

— На лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и г. Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность, — сообщает пресс-служба.

В опасных участках находятся более 40 населённых пунктов, участки железной и автомобильных дорог. На остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин.

Ранее метеорологи предупреждали жителей региона о приближении циклона, а в связи с этим — и усилении ветра до 15–20 м/с. Из-за ухудшения погоды с сегодняшнего дня по воскресенье, 25 февраля, будет закрыто движение на паромной переправе Холмск — Ванино.