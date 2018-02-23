Замёрзшие. Роспотребнадзор рассказал, как выжить в февральские морозы

Сообщается, что рекомендации специалистов в первую очередь должны быть соблюдены в отношении пожилых людей и детей из-за их возрастных проблем с теплорегуляцией.

Роспотребнадзор в преддверии аномальных морозов в Москве рассказал, как не получить обморожение. В числе основных рекомендаций — одеваться в многослойную и свободную одежду и не выходить на прогулку с голодным желудком и после болезни.

— К обморожению могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Чтобы избежать неприятных последствий нахождения на морозе, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не курить и отказаться от алкогольных напитков, носить свободную, многослойную и непромокаемую одежду, варежки, шапку и шарф.

Также следует прятаться от ветра, так как вероятность переохлаждения в этом случае намного выше.