Режиссёр "Мстителей" Уидон не смог придумать сюжет фильма про Бэтгёрл

Он должен был стать сценаристом, режиссёром и продюсером ленты, однако спустя год понял, что не осилит работу.

Фильм про супергероиню DC Comics Бэтгёрл лишился постановщика. Режиссёр "Мстителей" Джосс Уидон отказался работать над кинолентой. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уидон похвалил идею авторов проекта о Бэтгёрл и отметил поддержку Warner Bros. Однако, по словам режиссёра, он не смог придумать сюжет для картины.

— Бэтгёрл — это такой увлекательный проект, а партнёры из компании Warner Bros. Entertainment и издательства DC Comics всегда оказывают поддержку и с ними так приятно сотрудничать, что мне потребовались месяцы, чтобы осознать, что я не могу придумать сюжет, — признался Уидон.

Напомним, почти год назад стало известно, что режиссёр решил взяться за фильм про Бэтгёрл. Подписание контракта с киностудией подразумевало подготовку сценария, работу в качестве режиссёра и продюсера ленты.