Ночь на 23 февраля признана самой холодной в Москве с начала зимы

Самым холодным местом в Подмосковье синоптики назвали посёлок городского типа Черусти.

Минувшая ночь названа самой холодной с начала зимы в столичном регионе. В частности, в Москве 23 февраля температура воздуха опускалась до минус 18,4 градуса. А в некоторых районах Подмосковья — до минус 29,6 градуса. Такие данные приводят специалисты Гидрометцентра России.

В Москве данный отрицательный показатель побил рекорд текущей зимы, установленный 8 февраля. Тогда столбики термометров опускались до минус 16,8 градуса мороза.

Отметим, согласно данным метеорологической службы, самым холодным местом в столичном регионе в ночь на 23 февраля стала восточная часть Подмосковья. В частности, в посёлке городского типа Черусти в Шатурском районе ночью была зафиксирована температура минус 29,6 градуса.

Как ранее сообщал Лайф, Роспотребнадзор в преддверии аномальных морозов в Москве рассказал, как не получить обморожение. В числе основных рекомендаций — одеваться в многослойную и свободную одежду, не выходить на прогулку с голодным желудком и после болезни, а также отказаться от курения и употребления спиртного на открытом воздухе.