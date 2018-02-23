Выставка кукол из российского мультфильма "Гофманиада" прошла в Берлине

Экспозицию торжественно открыли директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев и режиссёр проекта Станислав Соколов.

В четверг, 22 февраля, в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась выставка коллекции кукол анимационного проекта "Гофманиада" киностудии "Союзмультфильм". Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Как сообщается, всего в экспозиции было представлено 35 кукол, несколько эскизов и 19 элементов декораций.

Уникальность "героев" мультфильма заключается в том, что на создание каждого из них ушло более месяца.

По словам хранителя культурного архива киностудии Ольги Протасовой, процесс создания декораций тоже был непростым, так как для их воплощения в жизни использовалось большое количество материалов: от мятого картона, папье-маше и гипса до жестяных кофейных банок и даже пластиковых бутылок.

Ранее сообщалось, что в Германии прошёл Берлинский кинофестиваль на котором состоялась долгожданная премьера российской анимации — кукольного мультфильма "Гофманиада".