Режиссёр "Звёздных войн" рассказал о съёмках девятой части

Джей Джей Абрамс подчеркнул, что в новой части снимутся Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

Режиссёр Джей Джей Абрамс в программе Стивена Кольбера заявил, что съёмки девятой части киносаги стартуют в конце июля 2018 года. По его словам, сценарий фильма уже готов.

Он отметил, что в кинокартине снимутся Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. По его словам, в фильме будут участвовать все основные герои, однако конкретных имён называть не стал. Премьера запланирована на май 2019 года. Изначально её планировали на декабрь, но корпорация Lucasfilm решила вернуться к традиции, согласно которой первые шесть фильмов выходили в мае.

Напомним, действие начнётся непосредственно после событий, которые были показаны в предыдущей ленте — "Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи".