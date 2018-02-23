Jaguar Land Rover выпустил "неубиваемый" смартфон за 600 евро

Одни из главных особенностей гаджета — ударопрочность, водостойкость и повышенная ёмкость аккумулятора.

Британская автомобильная марка Jaguar Land Rover официально представила первый мобильный телефон — водонепроницаемый смартфон Explore на базе Android, разработанный совместно с Bullitt Group.

Особенность новинки — его дисплей, сенсор которого реагирует на перчатки и мокрые пальцы, чего пока нельзя увидеть ни у iPhone, ни у Samsung. Ёмкий аккумулятор позволяет непрерывно работать без подзарядки до двух дней, причём длительность работы можно удвоить при помощи дополнительного пакета Adventure Pack.

Также Explore обладает хорошей ударопрочностью. Ему не страшно даже падение с высоты 1,8 метра, а также экстремальные температуры, высокая влажность и и тряска. Стоимость гаджета составляет 600 евро.