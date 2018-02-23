В Петербурге раздадут два десятка эрмитажных рыжих котов

Напомним, что эта акция проходит ежегодно. Так, в прошлом году с помощью неё дом обрели около 600 животных.

В пятницу, 23 февраля, в связи с приближающейся весной в котокафе-филиале городского Музея кошки в Санкт-Петербурге пройдёт городская акция по раздаче "солнечных" котов в добрые руки.

— Акция по пристройству кошек "Все оттенки кошачьего" будет посвящена преимущественно рыжим котам — символам солнца и приближающейся весны, — сообщили организаторы мероприятия в комментарии ТАСС.

Отмечается, что среди питомцев, которых можно будет приютить, будут и знаменитости — эрмитажные коты Гоген и Аристократ, которые несколько лет прожили в музее.

Кроме них ждать владельцев будут ещё два десятка рыжих котов, кураторы которых смогут их в этот же день передать в добрые руки, заключив договор о передаче животного. Не исключено, что в некоторых случаях выбор хозяев будет предоставлен самим котам.