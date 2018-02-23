Опубликовано видео первых испытаний воздушного такси Airbus

Сам полёт состоялся в конце января в американском городе Пендлтоне в штате Орегон.

Корпорация Airbus опубликовала видео полета своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana. По информации Daily Mail, вылет был в конце января в Пендлтоне, расположенном в американском штате Орегон.

Такси поднялось примерно на пять метров, в воздухе оно находилось 53 секунды. Следующим шагом будет проверка того, как оно долетает до заданной точки.

Габариты Alpha One — 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Воздушное судно способно поднять до 745 кг, но место в кабине есть лишь для одного пассажира. Как отмечалось, он работает полностью на электричестве. Дрон разработали по принципу конвертоплана. У него есть восемь пропеллеров и шесть роторов. Воздушное судно способно подниматься вертикально, положение крыльев регулируется самостоятельно.

На рынок Alpha One планируют вывести к 2020 году. Его разработка началась в 2016 году.