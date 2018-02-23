Собчак поздравила кандидатов на пост президента с Днём защитника Отечества

Телеведущая пожелала своим соперникам достойно принять все этапы предвыборной борьбы.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в "Инстаграме" поздравление с Днём защитников Отечества в адрес своих соперников на пост главы государства. Как отметила телеведущая, их семеро мужчин, а она единственная женщина в предвыборной гонке, поэтому Собчак пожелала кандидатам достойно и без фанатизма принять все этапы борьбы.

Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днём защитников Отечества! Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. Поэтому хочу пожелать вам достойно, но без фанатизма "принять на грудь" все этапы нашей борьбы. Помните, вас семь, а я одна...! С праздником! Ваша Белоснежка, — написала Собчак.

Как сообщал Лайф, ранее ВЦИОМ озвучил электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Согласно ему, уверенное лидерство держит действующий глава государства. Показатель поддержки Владимира Путина в середине февраля составлял 67–72%. Вторую рейтинговую позицию занимал Павел Грудинин — 7,5%. Рейтинг Владимира Жириновского — 5,3%. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг Ксении Собчак — 0,9%, Сергея Бабурина — 0,4%, Бориса Титова — 0,3%, Максима Сурайкина — 0,1%.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.