Совет директоров En+ Group подтвердил уход Дерипаски с поста президента группы

При этом предприниматель останется в совете директоров в качестве неисполнительного директора.

Совет директоров En+ Group принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы. На данную должность одобрена кандидатура генерального директора En+ Максима Сокова. Место Сокова займёт гендиректор объединённой компании "Русал" Владислав Соловьёв.

— Совет директоров группы принял решение о назначении Владислава Соловьёва генеральным директором группы и исполнительным директором совета директоров компании, а Максима Сокова — президентом группы. Совет директоров также принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы. Решения вступят в силу 15 марта, — отмечается в сообщении En+ Group.

Кадровые перестановки в En+ Group обеспечат увеличение акционерной стоимости группы и обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов бизнеса. Об этом говорится в сообщении En+ Group.

— Владислав Соловьёв сфокусируется на операционной деятельности группы, реализации проектов развития, выходе на новые стратегические рынки сбыта и расширении сотрудничества с российскими и международными партнёрами, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Соловьёва на посту сменит финдиректор Александра Бурико. Компания сообщила об этих изменения в руководстве 23 февраля.