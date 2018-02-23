Госдепартамент планирует потратить $100 млн на ремонт Посольства США в Москве

Госдепартамент США начал поиски подрядчика для реконструкции посольства страны в Москве за 100 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В опубликованном сообщении говорится, что в конкурсном отборе смогут принять участие фирмы как с американским капиталом, так и без него.

Отмечается, что ремонтные работы необходимы, так как в здании устарела и постоянно ломается инфраструктура — механические, электрические и водопроводные системы, которые без замены работают уже более 35 лет.

Согласно тендеру, заявки подрядчиков будут приниматься до 15 марта. Победителя выберут в мае.